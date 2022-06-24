Белгородец обворовал бывшего начальника

Болгарку и различные строительные инструменты злоумышленник погрузил в автомобиль друга. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 34-летний местный житель, который сообщил о том, что из его автомобиля «Газель» неизвестный похитил строительные инструменты стоимостью около восьми тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник некоторое время работал у заявителя разнорабочим. Незадолго до произошедшего потерпевший уволил его, а сам уехал на отдых. Решив отомстить бывшему работодателю, подозреваемый, зная, что дверь в авто неисправна и при малейших манипуляциях легко открывается, проник в «Газель». Болгарку и различные строительные инструменты он погрузил в автомобиль друга, которому сообщил, что имущество принадлежит ему, и попросил на некоторое время оставить у себя на хранении. На следующий день подозреваемый вернулся на место преступления и похитил еще и строительную тачку.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.