Соглашение о развитии обслуживания в сельских районах подписали Сбер и Правительство Липецкой области

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Сбер и Правительство Липецкой области заключили соглашение о реализации проекта «Новая концепция обслуживания жителей сельской местности». Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Концепция предполагает развитие доступности цифровых сервисов экосистемы Сбера и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сельских районах.

Проект реализуется в нескольких населённых пунктах Добровского района Липецкой области, на территории которого уже зарегистрировано 28 банковских агентов, а в 15 розничных торговых точках установлены терминалы безналичной оплаты с возможностью внесения и снятия наличности. Новой программой уже воспользовалось около 500 сельских жителей.

Кроме того, в одном из офисов Сбера в селе Доброе оборудованы рабочие места в формате «Единого пространства государственных услуг», где клиенты могут воспользоваться финансовыми сервисами, приложениями экосистемы Сбера, а также интернет-порталом «Госуслуги». Жители района также могут, не выходя из дома, получить видеоконсультацию специалистов Сбера в цифровом офисе мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Важное направление нашей совместной работы с регионами — это повышение доступности банковских услуг и уровня финансовой грамотности на сельских территориях, внедрение цифровых сервисов и технологий. Уверен, что этот проект поможет сельским жителям в решении множества повседневных вопросов и задач. А после его апробации в Добровском районе мы рассмотрим возможность тиражирования проекта не только в других районах Липецкой области, но и в других регионах страны».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области:

«Мы постоянно ведем активную работу по цифровизации экономики, развитию бизнеса и государственных услуг в регионе. Новый проект

«Новая концепция обслуживания жителей сельской местности» пилотируется в Добровском районе. Он позволит улучшить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также развивать доступность банковских сервисов для жителей сел».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сбер реализует в Липецкой области ряд проектов по цифровизации экономики в сферах здравоохранения, образования, транспорта и предоставления государственных услуг. Развивая наше экономическое партнерство, мы также активно прорабатываем вопросы социальной повестки. В основе наших продуктов находятся решения, построенные с использованием технологий искусственного интеллекта. Они позволяют повышать уровень операционной эффективности наших партнеров, а самое главное - создавать комфортные условия жизни в регионах».