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Происшествия24 июня 2022 11:00

В Белгородской области за сутки 12 водителей выехали на встречную полосу

За руль сели шесть ранее лишенных прав
Алексей СЕРГУНИН
За сутки на территории Белгородской области зафиксировано 608 нарушений ПДД.

За сутки на территории Белгородской области зафиксировано 608 нарушений ПДД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 608 нарушений ПДД на территории Белгородской области. От управления отстранены десять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также шесть ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 50 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 88 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечен 31 водитель. Было выявлено также 12 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 64 водителя, нарушивших светопропускную способность автостекол. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.