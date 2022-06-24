В Белгородской области за сутки 12 водителей выехали на встречную полосу

За сутки на территории Белгородской области зафиксировано 608 нарушений ПДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 608 нарушений ПДД на территории Белгородской области. От управления отстранены десять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также шесть ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 50 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 88 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечен 31 водитель. Было выявлено также 12 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 64 водителя, нарушивших светопропускную способность автостекол. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.