Белгородец Алексей Посохов завоевал бронзу на Спартакиаде учащихся по ушу

Алексей Посохов (справа). Фото ЦСП Белгородской области.

В рамках финальных соревнований XI летней Спартакиады учащихся России по ушу в дисциплине «саньда» среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 60 кг бронзовую медаль завоевал Алексей Посохов.

Учащийся МОУ СОШ № 1 Валуек одержал две победы в трех боях, уступив в полуфинале спортсмену из Дагестана.

- Это уже не первая моя медаль, - признался в интервью «КП» воспитанник Александра Горбачева. – Были награды на первенствах ЦФО. Сейчас немного отдохну, а потом начну готовиться к Кубку России, который пройдет осенью в Старом Осколе.

Как сообщалось ранее, 22 июня игроки и тренеры белгородского «Салюта» вышли из отпуска. Футболисты начали подготовку к старту нового сезона. Первая тренировка прошла на центральном стадионе города. На ней отсутствовали несколько игроков, которые присоединятся к команде в ближайшие дни.