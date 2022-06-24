Еще одного белгородца привлекли к ответственности за запуск фейерверка

Полиция напоминает, что за мелкое хулиганство можно получить 15 суток ареста. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Информацию о фейерверке из двадцати залпов в селе Стрелецкое, озарившем небо 21 час 30 минут, сотрудники белгородского райотдела увидели в соцсети 11 июня. Напомним, при этом в регионе действует запрет на использование пиротехники. Участковые уполномоченные при содействии главы сельского поселения и общественности установили место запуска и личность нарушителя. Им оказался 42-летний местный житель.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. В полиции отмечают, что за такое правонарушение можно получить не только штраф, но и пятнадцать суток ареста.