Белгородец украл у односельчанина бензо- и электропилы, банку горошка и мясо

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заявлением о краже имущества из домовладения в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратился 60-летний житель одного из сел. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник проник в жилище, повредив входные двери. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, злоумышленник пришел к потерпевшему рано утром, чтобы попросить алкоголь. Однако хозяина дома мужчина не застал, так как тот в это время был на работе. Подозреваемый не растерялся. Найденным во дворе гвоздодером он повредил замки на входных дверях, после чего проник в жилище. Забрав спиртное и вытащив из холодильника мясо и зеленый горошек, мужчина вышел на улицу, где его внимание привлекла оставшаяся незапертой хозяйственная постройка. Заглянув в нее, подозреваемый обнаружил бензо- и электропилы. Похитив их, мужчина скрылся. Инструменты, он спрятал дома за диваном, впоследствии они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции, а алкоголь выпил.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.