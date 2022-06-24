Два года «светит» белгородцу за кражу утеплителя

Злоумышленнику предстоит отвечать перед законом по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УМВД России по Белгороду обратились представители одной из строительных организаций. Они сообщили, что с территории, где они работают, похитили несколько упаковок утеплителя. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина, проходя мимо здания, в котором велись строительные работы, обратил внимание на оставленные материалы. Воспользовавшись отсутствием поблизости рабочих, злоумышленник погрузил на тачку, которую взял из дома, девять упаковок утеплителя, после чего скрылся. Похищенное имущество стоимостью около десяти тысяч рублей он продал неизвестному. Вырученные две тысячи подозреваемый потратил.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.