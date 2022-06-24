Белгородские автоинспекторы доставили в больницу мужчину, у которого случился инсульт

Врачи отметили грамотные действия полицейских, что помогло спасти жизнь мужчине. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

18 июня к наряду отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Ерышева и инспектора ДПС лейтенанта полиции Руслана Иванисова, находившимся на маршруте патрулирования в поселке Северном, обратилась женщина с просьбой о помощи. Ее отцу стало плохо с сердцем, и они вызвали такси, чтобы доехать до больницы. Но во время поездки состояние мужчины ухудшилось.

Сотрудники ГИБДД приняли решение немедленно сопроводить транспортное средство до лечебного учреждения. Впоследствии врачи отметили грамотные действия полицейских, что помогло спасти жизнь мужчине, а его дочь направила в УМВД России по Белгородской области письмо со словами признательности полицейским.

- У нашего любимого папы и дедушки случился инсульт. Это произошло за городом на даче, - написала женщина. - Минута промедления вела к непоправимым последствиям, и поэтому вся наша семья выражает огромную сердечную и душевную благодарность начальнику УМВД России по Белгородской области генерал-майору полиции Василию Петровичу Умнову и его подчиненным – старшему инспектору ДПС Александру Николаевичу Ерышеву и инспектору ДПС Руслану Геннадьевичу Иванисову за четкие и решительные действия по сопровождению такси с умирающим в больницу. Ваши оперативные действия помогли предотвратить потерю нашего родного человека, жизни которого сейчас ничего не угрожает. Здоровья вам и долгих лет жизни. Вы настоящие герои.