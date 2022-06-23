Полиция нашла мужчину, устроившего в центре Белгорода фейерверк

Нарушителем оказался 38-летний мужчина. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Поздним вечером 20 июня жители Белгорода могли наблюдать фейерверк в районе парка Победы. При этом в приграничном регионе по понятным причинам в настоящее время действует запрет на запуск всевозможных салютов.

Участковые уполномоченные нашли мужчину, устроившего это шоу в центре города. Им оказался 38-летний белгородец. Для дальнейшего разбирательства его доставили в городское управление МВД.

В пресс-службе полиции сообщили, что в отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают штраф от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.