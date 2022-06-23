Соцопрос «Открытия»: россияне не считают, что пандемия закончилась

Лишь 30% наших сограждан полагают, что пандемия закончилась.

53% россиян полагает, что пандемия COVID-19 не закончилась и могут быть новые волны. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Почти половина опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом за всё время пандемии.

Больше половины россиян (54%) прошли вакцинацию от ковида. Твердо уверены в ее эффективности - 37% респондентов. Москва и Московская область оказались единственным макрорегионом, где не вакцинировалось более половины (51%), реже всего признавались в отказе от вакцинации жители Северного Кавказа (40%). Что касается будущего, то готовы вакцинироваться от ковида только чуть более 60% опрошенных.

- Пиковые продажи программ страхования от негативных последствий вакцинации пришлись на 2020-2021 годы. Тогда было оформлено около 100 тысяч таких полисов, — рассказывает представитель страховой компании Ольга Купцова. - Однако и сейчас, когда пандемия пошла на спад, продажи пользуются хорошим спросом: с начала этого года россияне оформили около 10 тысячи полисов.