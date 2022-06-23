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Общество23 июня 2022 15:13

Синоптики в пятницу обещают белгородцам дожди и сильный ветер

Местами ожидаются грозы
Анастасия Лемешко
Синоптики снова обещают белгородцам дождливую погоду.

Синоптики снова обещают белгородцам дождливую погоду.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области выдалась дождливая неделя. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 июня, в регионе будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днем ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах – возможны ливни, град и грозы.

Ветер будет дуть северный со скорость 8-13 метров в секунду. Днем при грозах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов. Днем будет +19…+24 градуса. В Белгороде столбики термометров не поднимутся выше отметки +21 градус.