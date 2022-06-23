В белгородских больницах с коронавирусом лежат 139 человек

Количество выздоровевших за сутки в регионе по-прежнему превышает число заболевших. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Заболеваемость коронавирусом в Белгородской области остается низкой, однако вирус не исчез. По-прежнему ежедневно в регионе выявляют заразившихся ковидом людей.

По данным на 23 июня, к числу заболевших прибавились еще 26 человек. При этом выздоровели за последние сутки 58 жителей региона. Умер один – это житель Белгородского района 1948 года рождения.

В стационарах лечатся 139 пациентов. Подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких среди них нет. На амбулаторном лечении находятся 329 человек.

За все время пандемии в регионе заболели коронавирусом 131605 жителей. Выздоровели 128860. Умерли 2277.

Вакцинацию, по последним данным, двукратно прошли 1028541 человек. Получили один компонент — 1067110.