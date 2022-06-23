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Происшествия23 июня 2022 14:12

В Белгороде вынесли приговор по делу о разбойных нападениях на аптеку и букмекерскую контору

Фигурант получил четыре с половиной года лишения свободы
Анастасия Лемешко
Свой поступок мужчина объяснил тем, что погряз в долгах.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что погряз в долгах.

Фото: "КП" Архив

Тридцатилетнему жителю Белгорода вынесли приговор за разбойные нападения. Одно преступление произошло 10 мая 2020 года. Как установили следствие и суд, мужчина зашел в аптеку и, угрожая сотруднице визуально похожим на пистолет предметом, потребовал деньги. Злоумышленник вырвал из рук женщины 6 тысяч рублей, которые она достала из кассы, а затем вытащил из находившейся на столе коробки еще 500 рублей и скрылся. Второе нападение мужчина совершил уже 30 декабря 2021 года. На этот раз погоня за легкой наживой привела его в букмекерскую контору.

- После того, как сотрудник указала на отсутствие денег, мужчина проник в кассовую зону, нанес женщине два удара в лицо и забрал из кассового аппарата деньги в сумме 9 тысяч 200 рублей, с которыми скрылся, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Фигурант признал в суде вину. Произошедшее он объяснил наличием долгов по кредитам. Причиненный ущерб мужчина полностью возместил. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание белгородец будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.