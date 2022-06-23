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Происшествия23 июня 2022 10:07

Водителя такси, который пересек в центре Белгорода двойную сплошную и проехал на красный, оштрафовали

Нарушителю придется раскошелиться на шесть тысяч рублей
Анастасия Лемешко
Нарушителя вычислили по горячим следам. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Нарушителя вычислили по горячим следам. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В соцсетях опубликовали запись с видеорегистратора, на которой видно, как водитель автомобиля «Киа» с шашкой такси нарушает ПДД. Двигаясь по улице Попова в Белгороде, он пересекает двойную сплошную и игнорирует запрещающий сигнал светофора. У общественности такое поведение вызвало массу негодования. Автомобилиста вычислили по горячим следам. По данным пресс-службы УМВД региона, за рулем иномарки находился 29-летний мужчина.

В отношении него сотрудники ГИБДД составили два протокола. Теперь нарушителю придется раскошелиться на шесть тысяч рублей.