В Белгороде пройдет полумарафон с призовым фондом в полтора миллиона рублей

Ожидается, что участниками станут более пяти тысяч спортсменов со всей страны Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полумарафон на призы губернатора Белгородской области обещает стать масштабным спортивным событием. Он пройдет в столице региона 28 августа. Участники пробегут по центральным улицам. Планируется, что силами померяются спортсмены со всей страны.

- Дистанцию участники могут выбрать сами – 5, 10, 21,1 км, а также детский забег на 1 километр, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ожидается, что участие в полумарафоне примут больше пяти тысяч человек. Зарегистрировались уже порядка двух тысяч. Забег проводится при поддержке правительства региона, а призовой фонд составит полтора миллиона рублей.