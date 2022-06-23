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Общество23 июня 2022 5:52

«Открытие» рефинансирует ипотеку, полученную по высоким ставкам

Банк предлагает снизить ставку по кредитам, оформленным с 28 февраля по 31 мая 2022 года включительно
Источник:kp.ru
Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе «Ипотека с господдержкой».

Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе «Ипотека с господдержкой».

Ставка рефинансирования по программе «Семейная ипотека» составляет от 5,5% годовых. Рефинансирование кредитов по классическим ипотечным программам доступно по ставке от 10,69% годовых. По желанию клиенты могут в рамках рефинансирования получить дополнительные денежные средства на личные нужды.

Предложение доступно для заемщиков ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и сторонних банков со сроком обслуживания ипотеки не менее трех месяцев. С полными условиями и ставками можно ознакомиться на сайте банка.