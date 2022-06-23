Белгородский «Салют» начал подготовку к сезону-2022/23

Первая тренировка прошла на центральном стадионе города. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 22 июня, игроки и тренеры белгородского «Салюта» вышли из отпуска. Футболисты начали подготовку к старту нового сезона. Первая тренировка прошла на центральном стадионе города. На ней отсутствовали несколько игроков, которые присоединятся к команде в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, Данил Аносов и Захар Подзолков заключили первые в своей карьере профессиональные контракты. 17-летние футболисты были заявлены в феврале за «Салют» для участия в ФНЛ-2, но в любительском статусе. Молодые игроки прошли с нашей командой южные сборы, регулярно привлекаются к тренировкам, но в ФНЛ-2 пока не дебютировали.

Напомним, что в минувшем розыгрыше ФНЛ-2 подопечные Виктора Навоченко заняли четвертое место в группе 3.