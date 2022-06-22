Сбер в два раза увеличил выдачу образовательных кредитов в Черноземье

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Сбер в два раза нарастил портфель и объем выдач образовательных кредитов в Черноземье

В мае портфель образовательных кредитов Сбера с господдержкой достиг почти 200 млн рублей. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года банк выдал более 130 образовательных кредитов на общую сумму 34 млн рублей. Это в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом продукт пользуется в Белгородской области – 34% от общего объема выдач, следом идут Воронежская и Курская области.

По программе «Кредит на образование с господдержкой» Сбер работает со всеми вузами Черноземья, которые имеют аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Образовательные кредиты становятся все более популярным решением среди тех, кто хочет получить высшее образование. Следует отметить, что Сбер является основным участником этой программы. Для нас это не просто коммерческий продукт, но и решение важной социальной задачи – повышения доступности высшего образования. Условия господдержки, которые предполагают выдачу образовательного кредита под 3%, значительно ниже уровня потребительского займа, который часто используют студенты для оплаты собственного обучения. Дополнительным преимуществом также являются условия оформления и обслуживания кредита - очень гибкие и предполагают ряд преференций для студентов».

Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, или возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка, а также в статье на сайте СберКлевер.