За сутки 27 белгородцев заболели коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на 18 человек больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 27 человек заболели, а выздоровели – 38. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 579 пациентов, выздоровели – 128 802, умерли – 2 276. Сейчас из 145-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 18 человек больше.

Отметим, что 20 июня в нашем регионе заболели 29 человек, а выздоровели – 52. Скончался житель Новооскольского городского округа 1941 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.