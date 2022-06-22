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Здоровье22 июня 2022 14:00

За сутки 27 белгородцев заболели коронавирусом

Тем временем 38 жителей региона вылечились от ковида
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее госпитализированных было на 18 человек больше.

Днем ранее госпитализированных было на 18 человек больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 27 человек заболели, а выздоровели – 38. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 579 пациентов, выздоровели – 128 802, умерли – 2 276. Сейчас из 145-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 18 человек больше.

Отметим, что 20 июня в нашем регионе заболели 29 человек, а выздоровели – 52. Скончался житель Новооскольского городского округа 1941 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.