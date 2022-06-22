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Происшествия22 июня 2022 13:07

За кражу более 1,5 тысяч рублей с чужой карты белгородцам грозит до шести лет тюрьмы

35-летний мужчина нашел чужой платежный документ на одной из улиц областного центра
Алексей СЕРГУНИН
Несколько дней проносив карту в кармане, подозреваемый решил все-таки воспользоваться ею, оплатив обед в одной из торговых точек поселка Дубовое.

Несколько дней проносив карту в кармане, подозреваемый решил все-таки воспользоваться ею, оплатив обед в одной из торговых точек поселка Дубовое.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району установили двоих подозреваемых в краже денег с банковского счета. Оба были задержаны сотрудниками полиции.

По предварительным данным, 35-летний мужчина нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту. Несколько дней проносив ее в кармане, он решил все-таки воспользоваться ею, оплатив обед в одной из торговых точек поселка Дубовое. Оплата успешно прошла, и мужчина рассказал о находке своему 44-летнему коллеге. Впоследствии они уже вместе тратили деньги с чужого счета. Вскоре владелец карты - 18-летний студент – обнаружил пропажу более полутора тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.