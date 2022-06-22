За кражу более 1,5 тысяч рублей с чужой карты белгородцам грозит до шести лет тюрьмы

Несколько дней проносив карту в кармане, подозреваемый решил все-таки воспользоваться ею, оплатив обед в одной из торговых точек поселка Дубовое. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району установили двоих подозреваемых в краже денег с банковского счета. Оба были задержаны сотрудниками полиции.

По предварительным данным, 35-летний мужчина нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту. Несколько дней проносив ее в кармане, он решил все-таки воспользоваться ею, оплатив обед в одной из торговых точек поселка Дубовое. Оплата успешно прошла, и мужчина рассказал о находке своему 44-летнему коллеге. Впоследствии они уже вместе тратили деньги с чужого счета. Вскоре владелец карты - 18-летний студент – обнаружил пропажу более полутора тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.