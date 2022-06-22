В Белгородской области поймали серийного автоугонщика

Парень во всем сознался и рассказал правоохранителям, что один автомобиль завел с помощью обнаруженного в бардачке ключа, а другой путем замыкания проводов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В начале июня в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу обратились двое местных жителей. Они сообщил о том, что из микрорайона Жукова в ночное время пропали автомобили «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 2101». Впоследствии транспортные средства были обнаружены брошенными.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый житель Чернянского района, освободившийся около полугода назад из мест лишения свободы. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Парень во всем сознался и рассказал правоохранителям, что один автомобиль завел с помощью обнаруженного в бардачке ключа, а другой путем замыкания проводов. Противоправные действия и наличие судимости он объяснил влиянием плохой компании и выпитым алкоголем.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.