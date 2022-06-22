Еще 99 жителей Украины, ЛНР и ДНР выехали из Белгородской области в Орловскую

Первые беженцы в наш регион приехали 22 февраля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Все время пребывания на территории области жители соседнего государства были обеспечены продуктами и необходимыми вещами, тем, кому было необходимо, была оказана медицинская помощь. В Орел они отправились на автобусах в сопровождении сотрудников ДПС и медиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что в июне организованными группами в другие субъекты РФ с территории Белгородской области выехали 359 жителей ДНР, ЛНР и Украины. Помимо Орловской области они отправились в Тульскую и Рязанскую.

Всего с момента начала спецоперации на Украине через пункты временного размещения нашего региона проехал 3501 человек. Кроме вышеназванных субъектов РФ, их приняли в Липецкой, Воронежской, Калужской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Тамбовской областях и Краснодарском крае.

Отметим также, что по состоянию на 21 июня, в Белгородской области находятся 15273 жителя ДНР, ЛНР и Украины. 13008 человек остановились у родственников или знакомых. 1821 – снимает жилье, 444 проживают в пунктах временного размещения. Большая часть из прибывших в наш регион из соседнего государства – женщины (6236) и дети (3974).