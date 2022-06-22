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Спорт22 июня 2022 7:11

Два игрока белгородского «Салюта» заключили первые профессиональные контракты

Аносов и Подзолков выступают на любительском уровне, но готовы к шагу вперед
Алексей СЕРГУНИН
Молодые игроки прошли с нашей командой южные сборы, регулярно привлекаются к тренировкам, но в ФНЛ-2 пока не дебютировали.

Молодые игроки прошли с нашей командой южные сборы, регулярно привлекаются к тренировкам, но в ФНЛ-2 пока не дебютировали.

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Данил Аносов и Захар Подзолков заключили первые в своей карьере профессиональные контракты. 17-летние футболисты были заявлены в феврале за белгородский «Салют» для участия в ФНЛ-2, но в любительском статусе. Молодые игроки прошли с нашей командой южные сборы, регулярно привлекаются к тренировкам, но в ФНЛ-2 пока не дебютировали.

Аносов и Подзолков выступают за «СШОР №1 Салют-М» в Первенстве СФФ «Центр» III дивизиона. За семь прошедших игр Данил забил пять мячей, Захар – один.

Напомним, что в минувшем розыгрыше ФНЛ-2 подопечные Виктора Навоченко заняли четвертое место в группе 3.