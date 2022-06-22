Белгородская аферистка обманула пенсионера на восемь тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 68-летний мужчина. Он сообщил, что при совершении онлайн-сделки столкнулся с обманом.

По предварительным данным, потерпевший нашел на одном из сайтов объявление о продаже холодильника. Связавшись с продавцом, мужчина перевел залог в размере восьми тысяч рублей. Согласно договоренности, остальную сумму он должен был отдать после осмотра техники. Но встреча так и не состоялась. После перечисления денег продавец на связь больше не вышла.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя жительница Белгородского района. В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) даме грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.