Пьяная белгородка украла из машины видеорегистратор

В УМВД России по Белгороду обратился 44-летний мужчина, который сообщил, что из его автомобиля похитили видеорегистратор. Подозрения мужчины пали на женщину, которая ходила по парковке явно в нетрезвом виде.

Прибывшие сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции при содействии сотрудников частного охранного предприятия на месте происшествия задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя ранее судимая за имущественные преступления местная жительница.

По предварительным данным, злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью прогуливалась по улицам областного центра в поисках наживы. Внимание женщины привлек оставленный на парковке автомобиль. Поскольку хозяин работает рядом, он оставил машину незапертой. Этим и воспользовалась злоумышленница. Похищенный видеорегистратор стоимостью около шести тысяч рублей полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) даме грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.