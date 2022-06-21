В Белгороде могут понизить стоимость абонементов на парковку

Все средства от работы парковок направляются на благоустройство города. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В столице области планируют изменить систему работы платного парковочного пространства. Сейчас годовой абонемент можно приобрести за 24800 рублей.

- Методика расчетов стоимости услуг в Белгородском парковочном пространстве утверждалась еще в 2014 году и, безусловно, требует изменений, - уверен мэр города Антон Иванов. - В начале месяца ко мне обратились горожане с просьбой пересмотра этой модели. Я проанализировал опыт других городов по всем основным параметрам – стоимость абонемента для резидента, стоимость одного часа парковки в разных зонах и другие. Вывод – в Белгороде цена на абонементы слишком высокая, ее нужно уменьшать в разы. Потребуются и другие изменения, которые я предложу депутатам на ближайшей сессии горсовета. Надеюсь на их поддержку.

Намеченные ранее сроки ввода дополнительных платных парковочных зон в Белгороде также планируют пересмотреть. Этот процесс будет поэтапным, начиная с августа. Завершить его планируется до 1 октября.

Антон Иванов подчеркнул, что все средства от работы парковок направляются на благоустройство города. Мэрия ежегодно будет представлять соответствующие отчеты горожанам.