22 июня в центре Белгорода ограничат движение транспорта

Предусмотрены ряд объездных маршрутов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 21 июня, с 23:00 на перечисленных улицах запрещена остановка и стоянка транспорта.

С 06:00 22 июня до окончания акции перекроют движение по проезду: - к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда; - по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы; - по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от Театрального проезда до проезда; между строениями 1 и 5 по Свято-Троицкому бульвару; - по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области; - по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова; - по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы.

По Свято-Троицкому бульвару на участке дороги от проспекта Богдана Хмельницкого до проезда между строениями 1 и 5 будет организовано двустороннее движение транспортных средств.

Объездные маршруты предусмотрены по:

Князя Трубецкого, проспекту Славы, Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, 5 Августа.