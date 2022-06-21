Белгородец ограбил двух соседей по общежитию

После нескольких визитов в комнату 24-летней девушки добычей подозреваемого стали ноутбук и ювелирные изделия. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району выявили еще два эпизода противоправной деятельности 19-летнего подозреваемого в краже имущества в общежитии.

Напомним, по версии следствия, 13 июня молодой человек проник в одну из комнат и, воспользовавшись тем, что дверь была незапертой, похитил у 20-летнего местного жителя ноутбук. Распорядиться чужим имуществом злоумышленник не успел. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное.

По предварительным данным, за несколько дней до этого злоумышленник успел дважды побывать еще в одной комнате. Подозреваемый проник туда, предварительно похитив ключ на вахте. После нескольких визитов в комнату 24-летней девушки его добычей стали также ноутбук и ювелирные изделия. Имущество потерпевшей злоумышленник продал в ломбард.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.