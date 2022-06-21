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Происшествия21 июня 2022 12:00

В Белгороде 52-летнему похитителю электросамоката «светит» до двух лет тюрьмы

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу
Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду обратились представители организации, предоставляющей услуги проката и аренды товаров для отдыха и спорта. Они сообщили о пропаже электросамоката стоимостью около 22 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний житель областного центра. По предварительным данным, злоумышленник, прогуливаясь ранним утром по улицам областного центра, заметил припаркованное транспортное средство и решил забрать его домой. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.