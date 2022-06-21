Перебравшейся на Белгородчину пожилой паре из Украины помогли найти родных

Жители донецкого Святогорска Нина Сергеевна и Владимир Иванович добрались до Белгорода из с одними паспортами в руках. Дом разрушен, связи с близкими нет. В областном центре их обеспечили всем необходимым - жильем, питанием, медпомощью. Но первой просьбой пары, которая вместе уже 62 года, было помочь найти сына, живущего в Московской области.

К поискам подключились участковые, поисково-спасательная служба Москвы, журналисты. И уже сегодня, 21 июня, за бабушкой и дедушкой приехал их внук. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.