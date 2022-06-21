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Происшествия21 июня 2022 13:00

За кражу утюгов белгородке грозит до двух лет лишения свободы

Похищенные товары она продавала
Алексей СЕРГУНИН
Когда за дамой в магазине никто не наблюдал, она брала с витрины технику, прятала в пакет и покидала торговый зал с неоплаченным товаром.

Когда за дамой в магазине никто не наблюдал, она брала с витрины технику, прятала в пакет и покидала торговый зал с неоплаченным товаром.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники полиции выявили еще один эпизод противоправной деятельности 40-летней жительницы Белгорода, подозреваемой в краже из магазина. По предварительным данным, добычей злоумышленницы в обоих случаях стали утюги. Женщина приходила в магазины под видом покупателя. Когда за ней никто не наблюдал, она брала с витрины технику, прятала в пакет и покидала торговый зал с неоплаченным товаром. Похищенное она впоследствии продавала.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) даме грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.