Министр МВД России Владимир Колокольцев посетил Белгородскую область

Владимир Колокольцев с рабочим визитом посетил Белгородскую область. Фото с сайта МВД России.

Работу сводных отрядов полиции в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области, проверил министр МВД России Владимир Колокольцев. Он посетил места расположения подразделений и побеседовал с личным составом. Министр потребовал предельной концентрации от каждого сотрудника и поблагодарил полицейских за добросовестное выполнение своих обязанностей.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в настоящее время координация деятельности сводных отрядов является одним из приоритетов для руководства МВД России. За время работы этих подразделений полицейские выявили преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Владимир Колокольцев дал руководителям на местах ряд поручений по различным направлениям борьбы с преступностью, охраной правопорядка и защитой интересов граждан. Он также отметил важность взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и региональными властями.

Кроме того, министр обратил внимание на важность внимательного и чуткого отношения к людям, прибывающим в страну из ДНР, ЛНР и Украины. Он нацелил личный состав на необходимость в кратчайшие сроки оказывать им содействие в оформлении документов, индивидуально подходить к каждому случаю и не допускать формализма.