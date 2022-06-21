Белгородская пенсионерка перечислила 20 тысяч рублей псевдо-родственнику

Злоумышленник попросил пенсионерку перечислить деньги на его карту, пообещав, что как только приедет сразу же вернет всю сумму наличными. Фото: Алексей СЕРГУНИН

18 июня в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратилась 70-летняя жительница одного из сел. Пенсионерка сообщила, что неизвестный под видом родственника похитил у нее деньги.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил потерпевшей и, не представившись, сообщил, что едет из Москвы в Белгородскую область и планирует навестить женщину. Пенсионерка подумала, что это ее племянник, и первая начала называть его по имени. Поскольку в телефоне слышался посторонний шум, женщина решила не отвлекать родственника от дороги вопросами и пригласила его в гости. Спустя несколько часов мужчина снова позвонил и сообщил, что его остановили в пути и ему якобы срочно потребовались 20 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности. Не вдаваясь в подробности, злоумышленник попросил пенсионерку перечислить деньги на его карту, пообещав, что как только приедет сразу же вернет всю сумму наличными. Женщина согласилась и перевела деньги через банкомат на указанный счет. Однако прождав в течение нескольких часов гостя, она связалась с его матерью и узнала, что племянник находится на работе и никакую поездку он не планировал. Поняв, что столкнулась с обманом, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги на незнакомые счета, кем бы вам ни представился позвонивший человек. Если вам сообщили о попавшем в беду или сложную жизненную ситуацию родственнике и потребовали передать ему или перечислить определенную сумму денег, постарайтесь не поддаваться панике. Свяжитесь с близким вам человеком или с кем-нибудь из его окружения и убедитесь, все ли с ним в порядке.