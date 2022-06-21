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Происшествия21 июня 2022 11:01

Белгородская пенсионерка перечислила 20 тысяч рублей псевдо-родственнику

Она хотела помочь ему избежать проблем с законом
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник попросил пенсионерку перечислить деньги на его карту, пообещав, что как только приедет сразу же вернет всю сумму наличными.

Злоумышленник попросил пенсионерку перечислить деньги на его карту, пообещав, что как только приедет сразу же вернет всю сумму наличными.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

18 июня в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратилась 70-летняя жительница одного из сел. Пенсионерка сообщила, что неизвестный под видом родственника похитил у нее деньги.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил потерпевшей и, не представившись, сообщил, что едет из Москвы в Белгородскую область и планирует навестить женщину. Пенсионерка подумала, что это ее племянник, и первая начала называть его по имени. Поскольку в телефоне слышался посторонний шум, женщина решила не отвлекать родственника от дороги вопросами и пригласила его в гости. Спустя несколько часов мужчина снова позвонил и сообщил, что его остановили в пути и ему якобы срочно потребовались 20 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности. Не вдаваясь в подробности, злоумышленник попросил пенсионерку перечислить деньги на его карту, пообещав, что как только приедет сразу же вернет всю сумму наличными. Женщина согласилась и перевела деньги через банкомат на указанный счет. Однако прождав в течение нескольких часов гостя, она связалась с его матерью и узнала, что племянник находится на работе и никакую поездку он не планировал. Поняв, что столкнулась с обманом, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги на незнакомые счета, кем бы вам ни представился позвонивший человек. Если вам сообщили о попавшем в беду или сложную жизненную ситуацию родственнике и потребовали передать ему или перечислить определенную сумму денег, постарайтесь не поддаваться панике. Свяжитесь с близким вам человеком или с кем-нибудь из его окружения и убедитесь, все ли с ним в порядке.