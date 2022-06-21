«Открытие»: половина россиян имеет финансовую подушку безопасности

72% опрошенных заявили об увеличении расходов, замеченном с февраля нынешнего года.

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Почти у половины россиян личные накопления в марте – июне уменьшились или были полностью направлены на текущие расходы. Есть и 13% респондентов, которые заявили об увеличении личных накоплений за последние три месяца.

В целом, у 71% опрошенных отношение к накоплениям после начала спецоперации и введения санкций против России не изменилось. Из них 40% копили деньги раньше и делают это сейчас, а 31% не имели сбережений и раньше и не имеют возможности копить сейчас. К слову, до 24 февраля 38% респондентов не имели накоплений.

При этом почти две трети россиян (63%) хотели бы иметь денежный запас на срок более года. Принципиально не хотят иметь сбережений лишь 4% респондентов. Чаще всего такой ответ давали жители Сибири и Урала. На Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Южном федеральном округе, напротив, накопления хотели бы иметь все опрошенные.