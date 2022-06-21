В Белгороде мотоциклист погиб в ДТП

От полученных травм водитель мотоцикла умер на месте происшествия. Фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 20 июня, около десяти часов вечера на улице Щорса в городе Белгороде произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» при перестроении не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха» под управлением 33-летнего мужчины. В результате произошло столкновения. После удара мотоцикл наехал на дорожное ограждение.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что управлявший «Ямахой» мужчина погиб. От полученных травм он умер на месте происшествия.