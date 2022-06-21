Белгородским спасателям пришлось по автоподъемнику спускать кота с дерева

После спасения кот решил больше не испытывать судьбу и стал дожидаться хозяйку, сидя у подъезда. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

На днях старооскольским спасателям поступило сообщение о коте, взывающем о помощи в микрорайоне Буденного. В отсутствии хозяйки питомец решил покорить самое высокое во дворе дерево, но слезть с него самостоятельно не смог. О своем курьезном положении он жалобным «мяу» оповестил соседей, которые и вызвали сотрудников МЧС. Так как помощь людям в этот момент не требовалась, спасатели пришли на выручку местному Матроскину.

Поднявшись к нему по автоподъемнику, пожарные благополучно спустили всеобщего любимца вниз. Как отметили в ГУ МЧС России по Белгородской области, кот решил больше не испытывать судьбу, спокойно уселся напротив подъезда дома и стал дожидаться возвращения хозяйки.