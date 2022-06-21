Губернатор сообщил о 36-ти белгородских выпускниках, сдавших ЕГЭ на сто баллов

По словам главы региона, двое ребят сдали на 100 баллов сразу две дисциплины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские выпускники заканчивают сдавать Единственный государственный экзамен. Региону есть, кем гордиться. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, уже известно, что стобалльниками стали 36 ребят. При этом двое сдали на сто баллов сразу две дисциплины. Глава региона искренне порадовался за отличников, поздравил на своей странице в соцсети самих выпускников, их родителей и педагогов.

- Очень круто! Поздравляю от всей души и надеюсь, что вы сможете поступить в то учебное заведение, которое выбрали по своей душе, - написал губернатор.