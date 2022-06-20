21 июня в Белгородскую область придет аномальная жара до +32 градусов

В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 14-ти до 19-ти градусов тепла, днем – от 27-ми до 32-х градусов выше ноля. В Белгороде ночью от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов, днем – от 28-ми до 30-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона в знойные дни носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».