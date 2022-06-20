Белгородские автоинспекторы нашли водителя «Лады», прокатившего пассажиров на крыше авто

Полицейские установили нарушителя, катавшего пассажиров на крыше. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

На выходных в соцсетях появилось видео запечатлевшее, как в селе Шопино Яковлевского горокруга, водитель легковушки везет на крыше троих пассажиров. Судя по тому, что молодые люди, оседлавшие «семерку», ехали в одном исподнем, сверкая пятками, двигались они либо на пляж, либо оттуда.

Видеоролик не оставил равнодушными многих интернет-пользователей и, прежде всего, сотрудников ГИБДД. Автоинспекторам не составило труда вычислить водителя. Им оказался 21-летний житель региона. Парень рассказал, что в обеденный перерыв, они вместе с коллегами съездили окунуться на водоем, а уже назад возвращались с ветерком.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении водителя за нарушение правил перевозки людей составили административный материал. Полицейские призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Ведь ценой шалостей на дороге может стать человеческая жизнь. В случае с неправильной перевозкой пассажиров экстренное торможение или любая нештатная ситуация могут обернуться в лучшем случае серьезной травмой.