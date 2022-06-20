Приложение BelPay: смартфон потребителям в помощь!

Для мобильного приложения не существует расстояний.

Тысячи клиентов Белгородэнергосбыта уже оценили удобство цифрового офиса в кармане. Тем более, гарантирующий поставщик напоминает: все услуги, входящие в единый платежный документ, через приложение можно оплатить с минимальной комиссией в 1 %, а электроэнергию – и вовсе без процентов!

В Ракитянский офис сбытовой компании обратилась уроженка Ракитного, которую с помощью смс компания проинформировала о наличии задолженности за потребленную электроэнергию. Женщина проживает за пределами района, свою квартиру сдает молодой семье. Квартиранты нерегулярно оплачивали коммунальные услуги и успели накопить долги. После сверки платежей с менеджером центра обслуживания клиентов посетительница оплатила задолженность. А специалист компании помогла ей зарегистрироваться в «Личном кабинете» физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф и установить приложение BelPay на смартфоне. Теперь хозяйка квартиры сможет контролировать состояние лицевого счета, отслеживать платежи и не допустит возникновения задолженности.

В жизни каждого человека бывают непредвиденные неприятные моменты...

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