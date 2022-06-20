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Здоровье20 июня 2022 14:28

За сутки 28 белгородцев заразились коронавирусом

Тем временем 42 жителя региона победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Третий день подряд в регионе нет жертв коронавируса.

Третий день подряд в регионе нет жертв коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, третий день подряд в регионе нет жертв коронавируса.

За это же время 28 человек заболели, а выздоровели – 42. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 523 пациента, выздоровели – 128 712, умерли – 2 275. Сейчас из 179-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 15 человек больше.