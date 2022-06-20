За сутки 28 белгородцев заразились коронавирусом

Третий день подряд в регионе нет жертв коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, третий день подряд в регионе нет жертв коронавируса.

За это же время 28 человек заболели, а выздоровели – 42. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 523 пациента, выздоровели – 128 712, умерли – 2 275. Сейчас из 179-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 15 человек больше.