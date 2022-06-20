Еще 38 белгородских водителей попались на езде в нетрезвом виде

Пяти водителям грозит уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные, 18 и 19 июня, сотрудники региональной Госавтоинспекции зафиксировали 1559 нарушений ПДД. От управления отстранены 38 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 21 ранее лишенный права управления. Пяти водителям грозит уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения.

Отдельное внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлен 121 административный материал. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 190 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 59 водителей. Выявлено также 25 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 105 водителей, нарушивших требования технического регламента к светопропускной способности автостекол. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.