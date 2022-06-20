За несуществующий костюм для страйкбола белгородец заплатил мошеннику 14,5 тысяч рублей

Потерпевший перевел за костюм 14 500 рублей, но товар так и не получил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что столкнулся с обманом при заказе товара через интернет. Недобросовестный продавец похитил у него деньги. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель другого региона.

По предварительным данным, подозреваемый в группе одной из социальных сетей продавал специализированную одежду для страйкбола. В последнее время у мужчины возникли сложности с ведением бизнеса, и поставщики прекратили с ним работу. Несмотря на этого, интернет-сообщество продолжило существовать. Получив сообщение от белгородца, продавец откликнулся на него и договорился с покупателем о сделке. Потерпевший, ничего не подозревая, перевел за костюм 14 500 рублей, но товар так и не получил. После поступления денежных средств на счет, продавец перестал выходить на связь.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.