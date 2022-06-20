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Происшествия20 июня 2022 12:03

За несуществующий костюм для страйкбола белгородец заплатил мошеннику 14,5 тысяч рублей

Аферисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет
Алексей СЕРГУНИН
Потерпевший перевел за костюм 14 500 рублей, но товар так и не получил.

Потерпевший перевел за костюм 14 500 рублей, но товар так и не получил.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что столкнулся с обманом при заказе товара через интернет. Недобросовестный продавец похитил у него деньги. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель другого региона.

По предварительным данным, подозреваемый в группе одной из социальных сетей продавал специализированную одежду для страйкбола. В последнее время у мужчины возникли сложности с ведением бизнеса, и поставщики прекратили с ним работу. Несмотря на этого, интернет-сообщество продолжило существовать. Получив сообщение от белгородца, продавец откликнулся на него и договорился с покупателем о сделке. Потерпевший, ничего не подозревая, перевел за костюм 14 500 рублей, но товар так и не получил. После поступления денежных средств на счет, продавец перестал выходить на связь.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.