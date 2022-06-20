За неделю в Белгородской области на водоемах погибли четыре человека

Спасатели просят белгородцев не забывать о безопасности во время отдыха у воды. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Еще четыре человека на прошлой неделе погибли на водоемах региона. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области. По данным ведомства, 13 июня в селе Большие Лепяги Вейделевского района очевидцы вытащили из пруда Средний тело мужчины 1973 года рождения. Спустя три дня, 16 июня, водолазы извлекли из реки Нежеголь в Шебекинском городском округе тело мужчины 1972 года рождения. Трагедия случилась в месте необорудованном для купания.

В субботу, 18 июня, в городе Шебекино в районе ул. 9 мая водолазы достали из Нежеголи тело еще одного мужчины 1958 года рождения. В воскресенье, 19 июня, в городе Новый Оскол также в месте необорудованном для купания было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.

- В настоящие время все обстоятельства и причины гибели устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают белгородцев выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, не заходить в воду нетрезвыми и не оставлять на берегу без присмотра детей. Не стоит также заплывать за буйки. Следите за тем, чтобы не переохладиться. Кроме того, нельзя близко приближаться к плавсредствам и нырять в незнакомых местах.