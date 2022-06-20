В Белгородской области на развитие науки выделили 120 миллионов рублей

Глава региона Вячеслав Гладков начал утро с хороших новостей. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Утром 20 июня губернатор Вячеслав Гладков поделился у себя в социальных сетях хорошей новостью, которая пришла из Правительства Российской Федерации. По словам главы региона, Белгородскому научно-образовательному центру выделят 120 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов.

- Я очень рад, что у нас сформирован научно-образовательный центр, который помогает решить конкретные производственные задачи наших сельхозпроизводителей, тем самым повышая эффективность производства, - отметил губернатор.