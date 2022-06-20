18-летний белгородский парень обворовал спящую девушку

Обнаружив, что в одной из комнат спит девушка, возле которой лежит мобильник, злоумышленник прихватил вместе с забытой им вещью и чужой телефон, после чего ушел. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о краже телефона в декабре прошлого года в ОМВД России по Белгородскому району обратилась 19-летняя местная жительница. Ущерб, причиненный ей, оценили в 12 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне три девушки отдыхали в принадлежащей одной из них квартире в компании молодых людей, с которыми были не слишком хорошо знакомы. Во время застолья между его участниками произошел конфликт. Подруги попросили гостей уйти, что те и сделали после недолгих пререканий. Но, садясь в такси, один из молодых людей обнаружил, что оставил в квартире свою сумку и вернулся. Обнаружив, что в одной из комнат спит девушка, возле которой лежит мобильник, злоумышленник прихватил вместе с забытой им вещью и чужой телефон, после чего ушел.

После оперативно-розыскных мероприятий оперативники восстановили цепочку событий, предшествовавших пропаже, и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Шебекинского городского округа. Похищенный телефон молодой человек продал, а деньги потратил. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.