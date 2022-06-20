В Белгородской области в ДТП погибли девушка-водитель и двое детей

Полиция выясняет обстоятельства аварии с тремя погибшими в Белгородской области. Фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

Трагедия произошла в воскресенье, 19 июня, около 17 часов 20 минут в селе Венгеровка Ракитянского района. По предварительным данным, на улице Центральная девушка-водитель, 2002 года рождения, за рулем «ВАЗ-2114» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустила «КамАЗ» под управлением мужчины 1969 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате столкновения водитель легковушки и двое ее пассажиров - несовершеннолетние мальчик и девочка, погибли. Помимо них, в салоне находились еще два ребенка. Одна девочка доставлена в больницу. Вторая не пострадала. Водитель грузовика травм не получил. Еще одно ДТП с участием детей произошло в Белгороде. По предварительным данным, водитель «БМВ» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Корочанская сбил трех человек. Пострадали 29-летняя женщина и две девочки – 10 и 11 лет.