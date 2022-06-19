19 июня в Белгородской области пройдет один из самых популярных в России гастрономических фестивалей

Всех гостей мероприятия ждет яркая развлекательная программа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже с девяти утра начали работать ярмарка клубники, выставка-продажа сувенирной продукции декоративно-прикладного творчества «Клубничные узоры», мастер-классы «Клубничная мастерская», интерактивные площадки, научная лаборатория клубники (эксперименты и опыты) и другие.

В рамках фестиваля состоится также награждение победителей в номинациях «Самая крупная ягода» (вес ягоды), «Богатый урожай» (количество собранной клубники), «Вкусная улица», «Вкусное блюдо из клубники». Всех гостей мероприятия ждет яркая развлекательная программа, выступление творческих коллективов региона, театрализованное представление. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Отметим, что в 2018 году фестиваль «Клубничная страна» вошел в топ – 10 самых популярных гастрономических событий, составленный аналитическим агентством «ТурСтар».