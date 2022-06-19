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Происшествия19 июня 2022 7:47

Уставший от ходьбы белгородец похитил велосипед

Возможно, ему предстоит посидеть ближайшие пять лет
Алексей СЕРГУНИН
Прогуливаясь по городу, злоумышленник увидел возле магазина велосипед, не оснащенный противоугонным устройством.

Прогуливаясь по городу, злоумышленник увидел возле магазина велосипед, не оснащенный противоугонным устройством.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратился 19-летний местный житель, работающий курьером. Молодой человек сообщил, что во время загрузки товаров у него похитили велосипед, который был припаркован у супермаркета. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

По предварительным данным, прогуливаясь по городу, злоумышленник увидел возле магазина велосипед, не оснащенный противоугонным устройством. Мужчина сел на него и уехал. Свой поступок он объяснил тем, что ему надоело ходить пешком. Велосипед стоимостью 26 тысяч рублей изъят правоохранителями.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.