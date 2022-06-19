Уставший от ходьбы белгородец похитил велосипед

Прогуливаясь по городу, злоумышленник увидел возле магазина велосипед, не оснащенный противоугонным устройством. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратился 19-летний местный житель, работающий курьером. Молодой человек сообщил, что во время загрузки товаров у него похитили велосипед, который был припаркован у супермаркета. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

По предварительным данным, прогуливаясь по городу, злоумышленник увидел возле магазина велосипед, не оснащенный противоугонным устройством. Мужчина сел на него и уехал. Свой поступок он объяснил тем, что ему надоело ходить пешком. Велосипед стоимостью 26 тысяч рублей изъят правоохранителями.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.