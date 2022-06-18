Воронежец украл у своей белгородской знакомой газовый котел

Не успев выйти из тюрьмы, воронежец совершил кражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Старого Оскола обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что из ее квартиры пропал газовый котел. По предварительной оценке, его стоимость составила около 50 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили повреждение окна. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сыскного отдела УМВД установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Воронежской области, освободившийся несколько месяцев назад из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Оперативники задержали мужчину.

По предварительным данным, подозреваемый был знаком с потерпевшей и ранее бывал у нее в гостях. Нуждаясь в деньгах, он вспомнил о своей приятельнице и решил наведаться в ее квартиру. К моменту задержания похищенное злоумышленник продал. Правоохранителям удалось найти и изъять котел. В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.